A Sky Showtime lançou esta quarta-feira o trailer do mais recente documentário sobre o guarda-redes dinamarquês Peter Schmeichel.

No documentário, dividido em duas partes, será possível recordar a carreira futebolística de 22 anos do antigo guarda-redes de Man. United e Sporting, mas também a sua vida para além do desporto.

O documentário terá uma seleção de imagens de arquivo pessoais nunca antes vistas, com entrevistas a Peter Schmeichel bem como a Sir Alex Ferguson, Eric Cantona e ainda Gary Neville.

Schmeichel é considerado como um dos melhores guarda-redes de sempre, estando presente na sensacional caminhada da seleção dinamarquesa rumo à vitória no Campeonato da Europa de 1992. Esteve ainda num dos períodos mais áureos do Manchester United, com Ferguson, de 1991 a 1999, antes de assinar um contrato de dois anos com o Sporting, de 1999 a 2001, onde conquistou um campeonato nacional e uma Supertaça.

Os dois episódios da série documental serão transmitidos a 9 de fevereiro de 2025.

Veja aqui o trailer: