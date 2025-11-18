A Seleção de Timor Leste, orientada pelo português José Pedro e com Zion Cruz, jogador do Lusitano Vildemoinhos, no onze inicial, perdeu com o Tajiquistão por 5-0, na penúltima jornada do Grupo A da fase de qualificação para a Taça da Ásia de 2027.

A formação tajique já vencia por 3-0 ao intervalo, com destaque para o bis de Shervoni Mabatshoev. Os restantes golos do encontro foram apontados por Ekhson Pandzhshanbe, Mukhammadzhon Rakhimov e Sheriddin Boboev.

O Tajiquistão mantém-se no topo do Grupo A, com os mesmos 13 pontos das Filipinas, que nesta terça-feira venceram as Maldivas por 2-0. O resultado foi construído ainda na primeira parte por Jefferson Tabinas e Sandro Reyes.

Quanto a Timor Leste, já afastado da fase final da Taça da Ásia, mantém os três pontos com que entrou para a quinta jornada, enquanto as Maldivas ainda não pontuaram.