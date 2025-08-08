Alvo de um processo disciplinar aplicado pelo Barcelona, retirado do lote de capitães e fora da numeração para a nova época, o guarda-redes alemão, Marc-André ter Stegen, recorreu às redes sociais para explicar que a decisão de ser operado às costas «foi aprovada pelo clube», tendo ainda garantido: «Nunca pensei que a minha infeliz situação servisse para a inscrição de novos jogadores».

Salientando que «os últimos meses foram especialmente difíceis, física e pessoalmente», o internacional germânico, de 33 anos, lamenta que, «nas últimas semanas, tenham sido ditas muitas coisas, algumas completamente infundadas» sobre a sua situação no Barcelona.

«A decisão de me submeter a uma cirurgia foi tomada após ter consultado profissionais médicos e foi totalmente aprovada pelo clube, com a intenção de voltar a estar disponível o mais rapidamente possível para continuar a lutar por títulos», assegura ter Stegen, acrescentando que revelou o período mínimo de recuperação, balizado em cerca de três meses.

«Gostaria também de esclarecer - após alguma especulação - que todas as contratações e renovações de contrato do clube foram concluídas antes da minha cirurgia. Portanto, em nenhum momento poderia ter considerado que a minha infeliz situação, com a nova operação a que tive de me submeter, fosse necessária para a inscrição de outros companheiros de equipa, que respeito profundamente e com quem espero partilhar o balneário por muitas temporadas. Qualquer outra interpretação parece injusta e imprecisa», acrescentou o guarda-redes.

Marc-André ter Stegen mostra-se «confiante de que, com diálogo e responsabilidade, poder-se-á resolver esta situação de forma construtiva» e diz-se «totalmente disponível para colaborar com a Direção do clube».

Depois de se ter recusado a assinar um documento que atestava a sua indisponibilidade de jogar por um longo período, devido a lesão, e que permitiria ao Barcelona inscrever o reforço Joan Garcia, guarda-redes que contratou ao Espanhol neste verão, ter Stegen tem vivido tempos difíceis na Catalunha.

Para além da chegada de Garcia, Wojciech Szczesny, dono da baliza do Barça na época passada, também renovou, pelo que a intenção do campeão espanhol passa pela saída de ter Stegen, que tem contrato até 2028. E, pela forma como termina a publicação nas redes sociais, o alemão parece determinado em ficar no Barcelona: «Muitas coisas podem mudar, mas há uma que nunca se irá alterar: amo-vos, Culers!».