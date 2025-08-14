Tottenham denuncia insultos racistas a Mathys Tel: «Não passam de cobardes»
Internacional francês foi alvo de ofensas após ter falhado um penálti na Supertaça europeia
Depois de ter falhado um penálti, no desempate final que decidiu a Supertaça europeia, Mathys Tel foi alvo de insultos racistas por parte de alguns adeptos do Tottenham. Esta quinta-feira, através de uma publicação nas redes sociais, o clube londrino saiu em defesa do avançado francês.
«Estamos revoltados com os insultos racistas que o Mathys Tel recebeu nas redes sociais após a derrota na Supertaça europeia. O Mathys mostrou bravura e coragem ao chegar-se à frente para marcar um penálti, enquanto os que o insultam não passam de cobardes – escondendo-se atrás de perfis anónimos para expressar as suas opiniões abomináveis», partilharam os Spurs.
Internacional jovem francês, Tel, de 20 anos, chegou ao Tottenham a meio da época passada, por empréstimo do Bayern Munique. Este verão, tornou a mudança permanente, tendo assinado até 2031 com o clube londrino.
O PSG, de Nuno Mendes, Vitinha, João Neves e Gonçalo Ramos, venceu o Tottenham, de João Palhinha, na decisão por grandes penalidades, conquistando a Supertaça europeia pela primeira vez.
We are disgusted at the racial abuse that Mathys Tel has received on social media following last night’s UEFA Super Cup defeat.— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) August 14, 2025
Mathys showed bravery and courage to step forward and take a penalty, yet those who abuse him are nothing but cowards - hiding behind anonymous… pic.twitter.com/rOF1WYeos4