Depois de ter falhado um penálti, no desempate final que decidiu a Supertaça europeia, Mathys Tel foi alvo de insultos racistas por parte de alguns adeptos do Tottenham. Esta quinta-feira, através de uma publicação nas redes sociais, o clube londrino saiu em defesa do avançado francês. 

«Estamos revoltados com os insultos racistas que o Mathys Tel recebeu nas redes sociais após a derrota na Supertaça europeia. O Mathys mostrou bravura e coragem ao chegar-se à frente para marcar um penálti, enquanto os que o insultam não passam de cobardes – escondendo-se atrás de perfis anónimos para expressar as suas opiniões abomináveis», partilharam os Spurs.

Internacional jovem francês, Tel, de 20 anos, chegou ao Tottenham a meio da época passada, por empréstimo do Bayern Munique. Este verão, tornou a mudança permanente, tendo assinado até 2031 com o clube londrino.

O PSG, de Nuno Mendes, Vitinha, João Neves e Gonçalo Ramos, venceu o Tottenham, de João Palhinha, na decisão por grandes penalidades, conquistando a Supertaça europeia pela primeira vez.

