O falecimento de um adepto, de 73 anos, que se sentiu mal na bancada do Estádio Municipal Alfonso Murube, originou a suspensão do jogo entre o Ceuta e o Almería, da 13.ª jornada da II Liga espanhola.

De acordo com o jornal Marca, um espectador sentiu-se mal ao minuto 17 do encontro, que foi de imediato interrompido. A paragem prolongou-se durante cerca de 10 minutos, período em que o adepto foi alvo de assistência médica e até reanimado em plena bancada.

A partida acabaria por ser retomada, mas, ao intervalo, chegou a informação de que o espectador tinha falecido, motivo que levou à suspensão do jogo.

Numa publicação nas redes sociais, o Almería «lamenta profundamente o falecimento e envia as mais sentidas condolências à família e amigos».

UD Almería deeply regrets the passing of a spectator during today’s match.



Ao intervalo, Ceuta e Almería, que contou com Nélson Monte no onze inicial e Gui Guedes no banco, empatavam a uma bola. Kuki Salazar e Adri Embarba marcaram os golos.