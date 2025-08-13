Apesar de ter sido sancionado pela FIFA com uma proibição de realizar transferências, devido a uma dívida de mais de cinco milhões de euros ao Santos Laguna referente à contratação de Félix Torres em 2024, o Corinthians, apontado com insistência como o destino do sportinguista Ricardo Esgaio, continua ativo no mercado à procura de reforços.

A garantia foi dada pelo diretor executivo de futebol do Timão, Fabinho Soldado. «O Dorival [treinador] já pediu [reforços]. Existe um departamento que está a trabalhar nisso e, dentro das nossas possibilidades, as contratações vão ser feitas», garantiu o dirigente, à margem do sorteio dos quartos de final da Taça do Brasil.

Um dos alvos do Corinthians é o lateral português, Ricardo Esgaio, de 32 anos, que pertence aos quadros do Sporting.

Para poder reverter a proibição imposta pela FIFA, o clube brasileiro necessita de chegar a um acordo com o Santos Laguna para o pagamento do valor em dívida pela transferência de Félix Torres. Se não o conseguir, ficará impedido de registar novos jogadores durante três janelas de mercado.

O Corinthians, 13.º classificado no Brasileirão, vive uma situação financeira muito delicada, acumulando dívidas de cerca de 300 milhões de euros.