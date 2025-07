Com Nuno Moreira no onze inicial, o Vasco da Gama foi goleado, no Equador, pelo Independiente del Valle (4-0) e complicou a continuidade na Taça Sul-Americana, a segunda prova de clubes mais importante da América do Sul.

Os brasileiros até arrancaram melhor no jogo, obrigando o guarda-redes Guido Villar a um par de intervenções apertadas.

No entanto, tudo mudou com a expulsão de Lucas Piton, logo ao minuto 11, decisão que contou com o respaldo do VAR.

Em vantagem numérica, o Independiente del Valle foi avassalador, construindo a goleada por Mateo Carabajal, Claudio Spinelli e Patrik Mercado, que bisou. Houve ainda duas bolas nos postes da baliza defendida por Léo Jardim, que defendeu um penálti no tempo de compensação.

Também para a primeira mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Taça Sul-Americana, o Bahia dominou o América de Cali, mas não conseguiu desfazer o nulo. O ex-Paços de Ferreira, Kayky, dispôs da ocasião mais flagrante da partida, quando acertou na poste.

Os jogos da segunda mão do play-off da Taça Sul-Americana estão agendados para o dia 23 de julho.