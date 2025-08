Abel Ferreira abandonou de forma abrupta a conferência de imprensa que se seguiu ao empate do Palmeiras na casa do Vitória (2-2), em jogo a contar para a 18.ª jornada do Brasileirão.

Questionado sobre a importância do duelo da próxima quinta-feira com o Corinthians, para a segunda mão dos oitavos de final da Taça do Brasil, o treinador português admitiu que a equipa «tem objetivos na competição e quer passar à fase seguinte», mas salientou: «O jogo não é para mim, é para o Palmeiras. Eu sou apenas um funcionário».

Quando um jornalista procurou aprofundar o tema da preparação para esse encontro, que levou o Palmeiras a apresentar uma equipa com vários habituais suplentes diante do Vitória, Abel disse apenas: «A preparação vou fazê-la a partir de agora». Ato contínuo, levantou-se da cadeira e abandonou a conferência de imprensa.

O Palmeiras segue na terceira posição do Brasileirão, a quatro pontos dos líderes Cruzeiro (com menos dois jogos disputados) e Flamengo (menos um jogo), e perdeu na primeira mão dos oitavos de final da Taça do Brasil, por 1-0, na casa do Corinthians. O jogo da segunda mão disputa-se na madrugada da próxima quinta-feira (1:30), em São Paulo.