Um adepto afeto ao IFK Gotemburgo tentou agredir um futebolista do Osters durante a partida entre as duas equipas referente à nona jornada da Liga sueca.

Sebastian Hedlund, defesa do Osters, foi o alvo de um adepto que saiu disparado da bancada, contornou o sistema de segurança e invadiu o relvado, onde tentou esmurrar o jogador, que se conseguiu esquivar do golpe.

«Ao início, não me apercebi de que ele estava atrás de mim, mas quando me virei vi que o braço dele estava por cima de mim. Felizmente, consegui desviar-me, mas fiquei muito desiludido com tudo isto», explicou Hedlund, à estação televisiva SVT.

O agressor já foi identificado e arrisca não poder voltar a entrar no estádio do IFK.

O jogo, refira-se, terminou com a vitória do Osters, em Gotemburgo, por 1-0.