Encarado como «uma provocação da UEFA» pelos adeptos do Barcelona, o regresso de Luís Figo à Catalunha, para assistir ao jogo entre o Barça e o PSG para a Liga dos Campeões, ficou marcado por insultos ao português, que há 25 anos trocou o clube catalão pelo eterno rival Real Madrid.

Num vídeo publicado pelo jornal Marca, os adeptos do Barcelona garantiam que Figo «não é bem-vindo» na cidade e que o iriam apupar no jogo com o PSG, onde o português marcou presença como conselheiro para o futebol da UEFA.

Apesar de Joan Laporta, presidente do Barça, ter garantido que o antigo jogador do clube seria «recebido com todo o respeito que merece», das bancadas do Olímpico Lluis Companys, onde se realizou o encontro, ouviram frases como «esse português, filho da p**** é», dirigidas a Luís Figo.

Ainda assim, o internacional português, hoje com 52 anos, revelou que «é sempre um prazer regressar a Barcelona», considerando mesmo o clube catalão, a par do PSG, «um dos favoritos a ganhar a competição».

À estação televisiva Movistar+, Figo disse ter tido «sorte em poder assistir a um grande jogo» e comentou o duelo particular entre Lamine Yamal e Nuno Mendes: «São dois dos melhores jogadores do mundo na sua posição, têm muita qualidade».

No ano de 2000, Luís Figo trocou o Barcelona pelo Real Madrid, numa transferência avaliada em 60 milhões de euros que abalou o futebol espanhol. Os adeptos catalães nunca perdoaram o português pela desfeita, como ficou provado, mais uma vez, esta noite.

Já segue o canal de Whatsapp do Maisfutebol?