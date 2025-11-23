VÍDEO: brilho de Félix e bicicleta de Ronaldo na goleada do Al Nassr
João Félix abre caminho ao triunfo sobre o Al Khaleej com um golo e uma assistência, enquanto CR7 fecha as contas com um golaço
João Félix voltou a mostrar a sua melhor versão e Ronaldo regressou aos golos icónicos no triunfo do Al Nassr frente ao Al Khaleej (4-1), o nono em igual número de jornadas na Liga saudita, que lidera isolado. Num jogo recheado de finalizações incríveis, a bicicleta de CR7, no tempo de compensação, foi a melhor forma de o fechar.
A partida abriu com Cristiano Ronaldo a arriscar o remate sempre que dispunha de uma nesga de espaço. A primeira grande ocasião saiu do seu pé direito, ao minuto 10, mas Anthony Morris, guarda-redes do Al Khaleej, negou-lhe o golo com uma defesa corajosa.
No entanto, a figura da primeira parte acabaria por ser outro português. Depois de ter visto dois golos serem-lhe anulados - o segundo a fazer lembrar os seus melhores tempos - João Félix começou por originar, com um mau passe, um contra-ataque perigoso para o Al Khaleej, que só não resultou em golo porque Nawaf Al Aqidi fez bem mancha ao isolado Masouras.
Na resposta, Félix acabaria por apontar o 1-0, que festejou de forma provocatória depois dos golos anteriormente anulados, e, pouco depois, foi ao solo para roubar a bola a um adversário e assistir Wesley para um golaço, com um remate colocado à entrada da área do Al Khaleej.
Se a primeira parte terminou com um grande golo, a segunda seguiu-lhe o exemplo, mas desta feita favorável ao Al Khaleej, que reduziu a desvantagem com um “tiro” de Murad Al Hawsawi, indefensável para o guarda-redes do Al Nassr.
O líder da Liga saudita acusou o toque e por pouco não sofreu o 2-2 aos 56 minutos, quando Kourbelis, solto na área e com a baliza à sua mercê, atirou a bola para a bancada, para desespero do seu treinador.
Até aí desinspirado, Cristiano Ronaldo ia continuando a sondar a baliza adversária, mas acabaria por ser Sadio Mané a fazer o 3-1 com um remate em arco, ao minuto 77.
Depois de dois golos anulados, um para cada lado, uma grande defesa do guarda-redes do Al Nassr a negar o 3-2 a Masouras e a expulsão de Kourbelis (Al Khaleej), Ronaldo chegou de bicicleta ao 954.º golo da carreira, fechando o encontro da melhor forma.
O triunfo mantém o Al Nassr isolado no comando da Liga saudita, agora com 27 pontos, mais quatro do que o Al Hilal, que no sábado tinha vencido o Al Fateh por 2-1. Já o Al Khaleej mantém os 14 pontos com que entrou na nona jornada.