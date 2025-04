Duas jornadas depois, o Cruzeiro, de Leonardo Jardim, voltou às derrotas no Brasileirão. Em Bragança Paulista, a Raposa perdeu por 1-0 e viu o Bragantino, que vai em três vitórias consecutivas no campeonato, descolar de si na tabela classificativa.

A equipa da casa entrou melhor na partida e chegou cedo ao golo, por John John (15m), já depois de Sasha ter rematado ao poste da baliza defendida por Cássio.

O Cruzeiro viveu a sua melhor fase no jogo no arranque da segunda parte e quase empatou, por Villalba, que cabeceou à barra na sequência de um pontapé de canto batido por Matheus Pereira.

No entanto, o Bragantino foi capaz de segurar a vantagem até ao apito final, tendo ainda desperdiçado um par de situações, em remates de longa distância, para ampliar a margem no marcador.

«A primeira parte do Cruzeiro foi boa mas, infelizmente, sofremos um golo. Acho que não merecíamos estar a perder ao intervalo, pela atitude, mas o futebol é assim. A eficácia dita o resultado. No segundo tempo, senti alguma fadiga de alguns jogadores. Tivemos posse, circulámos muito (a bola), mas não criámos desequilíbrios, com exceção de uma bola na trave e faltas perigosas por dentro», analisou Leonardo Jardim, treinador do Cruzeiro, após o encontro.

A terceira vitória seguida por 1-0 no Brasileirão deixa o Bragantino no pódio, a par do Fluminense, somando ambos 10 pontos. A três de distância está o Cruzeiro, que integra o grupo de quintos classificados, que junta seis equipas.