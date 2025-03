A vitória frente ao Plymouth (3-1) valia à equipa feminina do Ipswich a subida a liderança da zona sul da Liga Nacional, o terceiro escalão do futebol inglês, em igualdade pontual com o Hashtag, que perdeu com o Gwalia United (2-0) na 20.ª jornada da prova.

Em qualquer balneário, este seria um momento para celebrar efusivamente, mas quando um dos patrões é um músico famoso, as coisas podem atingir um nível extra de êxtase.

Apaixonado pelo futebol, Ed Sheeran tornou-se sócio minoritário do Ipswich Town, clube pelo qual sempre torceu, em agosto de 2024. A sua presença em Portmand Road, o estádio dos Blues, tornou-se habitual, bem como as descidas ao balneário para pontuar momentos importantes do clube com temas que o seu talento eternizou.

Isso voltou a acontecer este domingo, após o triunfo da equipa feminina de futebol frente ao Plymouth, construída com os golos de Lucy O’Brien, Natasha Thomas e Sophie Peskett. Ed Sheeran juntou-se à festa das jogadoras, no balneário, onde todos entoaram o tema “Castle on the hill”, do artista britânico.

Veja o momento: