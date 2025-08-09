O jogo foi disputado à porta fechada, mas Éder Militão não quis deixar de partilhar com o mundo o grande golo que apontou, pelo Real Madrid, ao Leganés (4-1).

O que parecia ser o início da construção de mais um desenho ofensivo dos Merengues transformou-se, sem aviso, num remate indefensável para o guarda-redes do Leganés, que estava muito adiantado no terreno.

Éder Militão recebeu a bola a meio do seu meio-campo e arriscou dali o remate, para surpresa geral. A eficácia, essa, foi total.

O defesa internacional brasileiro, de 27 anos, que em Portugal jogou pelo FC Porto, procura voltar ao seu melhor nível em 2025/2026, depois de duas temporadas marcadas por lesões graves.