O México conquistou pela primeira vez a Liga das Nações da América do Norte, tendo vencido, na final, o Panamá (2-1), em Los Angeles.

A figura do encontro foi o ex-Benfica, Raúl Jiménez, que apontou os dois golos mexicanos, o último dos quais no tempo de compensação, na conversão de um penálti. Pelo Panamá, que contou com o ex-Famalicão Puma Rodríguez no onze inicial, reduziu Adalberto Carrasquilla, também da marca de grande penalidade.

Quanto ao Canadá assegurou o último lugar do pódio da Liga das Nações da CONCACAF depois de ter derrotado os Estados Unidos da América, também por 2-1.