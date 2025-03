Pelo menos dois adeptos foram agredidos, em pleno relvado, por Jorge Jiménez, atleta da Chapecoense, durante os festejos do Avaí pela conquista do Campeonato Catarinense.

O jogador paraguaio, que tinha sido expulso por protestos já depois de ter sido substituído, começou por empurrar um homem que seguia na companhia de uma criança, momento que obrigou à intervenção das forças de segurança.

Mais grave foi a agressão de Jiménez a outro adepto, que pontapeou nas costas quando se dirigia para o balneário.

A situação, inusitada, fechou um jogo recheado de polémicas, que consagrou o Avaí como vencedor do estadual catarinense pela 19.ª vez no seu historial.

Aos 63 minutos, com a Chapecoense a vencer por 1-0, um penálti favorável ao Avaí, assinalado após intervenção do VAR, originou a expulsão de Giovanni Augusto, médio da equipa de Chapecó, por protestos.

Seguiram-se reações veementes da comitiva da Chapecoense, que originaram a expulsão de Jorge Jiménez, que tinha sido substituído ao intervalo, e levaram o árbitro a pedir a intervenção da Polícia Militar para garantir a sua segurança enquanto analisava as imagens do lance.

Depois de uma pausa de quase dez minutos, o jogo recomeçou com o penálti para o Avaí, convertido por Eduardo Brock. Pouco depois aconteceram mais duas expulsões nos bancos, de Dentinho (Chapecoense) e Judson (Avaí).

Após o jogo, cuja segunda parte teve 17 minutos de descontos, Alex Passos, presidente da Chapecoense, confessou que chegou a pensar em «tirar a equipa do campo», mas abandonou a ideia depois de perceber corria «o risco de perder a vaga na Copa do Brasil», caso o fizesse.

«A Chapecoense foi roubada! A partir de segunda-feira, vamos ver se podemos mudar de Federação. Ou vamos para a Paranaense, ou para a Gaúcha. É mais perto ir para Curitiba ou Porto Alegre do que vir para Florianópolis. E mais: se eu jogar com qualquer equipa da Federação Gaúcha, ganho dez vezes mais», afirmou ainda o dirigente, citado pela imprensa local.

O empate a uma bola, no segundo jogo da final do estadual, seguiu-se a uma outra igualdade no encontro da primeira mão (2-2). Apesar de o agregado ter redundado num empate (3-3), o Avaí sagrou-se campeão por ter tido um melhor registo na fase inicial da prova (18 pontos) do que a Chapecoense (16 pontos).

As duas equipas vão disputar a Série B brasileira, em 2025.