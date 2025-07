O Al Ahli até falhou o pódio da Como Cup, ao perder com o Celtic nos penáltis, mas celebrou o momento alto da noite, protagonizado por Wanderson Galeno, que inaugurou o marcador com um vistoso remate acrobático.

O antigo avançado de Portimonense, Rio Ave, Sp. Braga e FC Porto acabaria por ser eleito o melhor jogador em campo.

The winner of the MVP powered by @AcquaSBernardo award for @ALAHLI_FC vs. @CelticFC is Galeno 👏#ComoCup pic.twitter.com/KTZfy1dDRa