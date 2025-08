Gavi e Marcus Rashford foram as figuras em maior destaque na goleada do Barcelona, na Coreia do Sul, frente ao Daegu (5-0).

O médio espanhol bisou na primeira parte, com duas finalizações plenas de classe, a primeira a passe de Lamine Yamal. Pelo meio, o inevitável Robert Lewandowski apontou o golo da praxe.

O resultado ficou fechado com os tentos de Toni Fernández e Marcus Rashford, que se estreou a marcar pelo Barcelona, ao terceiro jogo de preparação.

Nos sul-coreanos, foram a jogo os brasileiros Geovani Reis (ex-Vitória e Famalicão), Bruno Lamas (ex-Leixões e Santa Clara), Caio Marcelo (ex-Trofense e Casa Pia) e Edgar (ex-FC Porto, Beira-Mar, Académica, Nacional e Vitória).

A partida, que encerrou a digressão asiática do clube catalão, fica ainda marcada pela lesão de Pau Cubarsí, perto do final.