Apesar de ter tido muito menos bola e feito metade dos remates do adversário, o Fluminense derrotou o América de Cali, na Colômbia (2-1), e ganhou vantagem nos oitavos de final da Taça Sul-Americana.

A equipa brasileira teve uma entrada fortíssima na partida e aos 15 minutos já vencia por 2-0, com destaque para o segundo golo, apontado por Agustín Canobbio. Os colombianos reduziram no tempo de compensação, por Cristian Barrios.

Ainda na última madrugada, o Once Caldas venceu o Huracán (1-0), com um golo de Dayro Moreno, e o Independiente del Valle derrotou o Mushuc Runa (1-0), graças ao tento solitário de Claudio Spinelli.

A eliminatória conta ainda com os jogos Bolívar-Cienciano, Alianza Lima-Universidad Catolica, Universidad de Chile-Independiente, Atlético Mineiro-Godoy Cruz e Central Córdoba-Lanús.