O Fenerbahçe, de José Mourinho, segue bem vivo na luta pelo título na Turquia, depois do triunfo por 1-3 na casa do “aflito” Sivasspor. O emblema de Istambul mantém-se a três pontos de distância do líder, Galatasaray, que venceu, na sexta-feira, o Samsunspor (0-2).

Perto do intervalo, Anderson Talisca, de bola parada, colocou o Fenerbahçe na frente do marcador. Foi o quarto golo do brasileiro nas últimas duas jornadas da Liga turca.

A abrir a segunda parte, Dusan Tadic ampliou a vantagem dos pupilos de Mourinho, que um grande golo de Bekiroglu encurtou para a margem mínima, aos 57 minutos.

A indefinição quanto ao vencedor da partida perdurou até ao minuto 90, quando Tadic bisou, numa altura em que o Sivasspor jogava reduzido a dez pela expulsão de Radakovic (85m).

Com sete jogos por realizar na Liga turca, o Fenerbahçe soma 71 pontos, menos três do que o primeiro classificado, Galatasaray. O Sivasspor ocupa o 16.º lugar, o primeiro abaixo da “linha de água”, com 31 pontos.