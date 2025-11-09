VÍDEO: hat-trick de Lewandowski ajuda o Barça a aproveitar deslize do Real
Catalães encurtam para três os pontos de distância para a liderança na LaLiga
O primeiro hat-trick da época de Robert Lewandowski foi uma ajuda preciosa para o Barcelona sair de Vigo com os três pontos, fundamentais numa jornada em que o líder Real Madrid escorregou na Liga espanhola.
Os catalães venceram por 4-2, num jogo que valeu, sobretudo, pela primeira parte. O Celta foi capaz de anular as duas primeiras vantagens do Barça, com os golos de Sergio Carreira e Borja Iglesias, mas em cima do intervalo Lamine Yamal acabaria por fazer o 3-2 para os Culés.
Lewandowski, que já tinha bisado na primeira parte, completou o hat-trick aos 73 minutos, fechando um encontro em que Rashford também deu nas vistas, com duas assistências. No período de compensação, Frenkie De Jong foi expulso no Barcelona, que ainda acertou por duas vezes nos ferros da baliza do Celta.
O triunfo deixa o Barça mais perto do primeiro lugar da Liga espanhola, que continua a ser ocupado pelo Real Madrid, agora a apenas três pontos de distância.
Os Merengues não foram além de um nulo em Vallecas, frente ao vizinho Rayo Vallecano, num jogo pobre em qualidade e com poucas ocasiões de golo.