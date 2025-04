A primeira vitória do Santos na atual edição do Brasileirão aconteceu contra o Atlético Mineiro (2-0), clube que é conhecido no Brasil como Galo. E como é que Zé Ivaldo festejou o primeiro golo do encontro? A imitar uma galinha, o que gerou, está bom de ver, polémica.

No final da partida, o ex-FC Porto, Hulk, capitão do Atlético, considerou a atitude do defesa do Santos como «de jogador pequeno».

«Não vi, mas disseram-me que, no primeiro golo, ele imitou uma galinha. Se marcou um golo, devia valorizar o seu trabalho e os adeptos, em vez de provocar a nossa equipa. É pensamento de jogador pequeno. É por isso que, às vezes, alguns jogadores não crescem tanto. Acham que são craques e ficam pelo caminho», criticou o internacional brasileiro.

Esta história tem raízes na época passada, quando Zé Ivaldo representou o Cruzeiro, rival do Atlético Mineiro em Belo Horizonte. O agora defesa central do Santos procurou relativizar a situação. «Não quero polémicas. Este bate-boca já vem desde o ano passado, quando jogava no Cruzeiro. Fica só dentro do campo. O Hulk é gente boa, temos uma amizade saudável fora do campo», garantiu.

No primeiro jogo após a saída de Pedro Caixinha do comando técnico, o Santos venceu o Atlético Mineiro por 2-0, com golos de Zé Ivaldo e Álvaro Barreal, na primeira meia hora da partida.