Nos últimos tempos, os apanha-bolas em jogos de futebol têm-se tornado em figuras relevantes numa era em que a hipermediatização de qualquer gesto invulgar pode gerar verdadeiros fenómenos de popularidade em poucos segundos.

Se até aqui o normal era lermos notícias sobre apanha-bolas que, pela forma lesta como disponibilizavam o esférico aos jogadores originavam golos decisivos, dos Países Baixos chega uma história com contornos bem distintos.

A vencerem por 2-1 nos últimos minutos da partida com o Groningen, da 33.ª jornada da Eredivisie, os suplentes do Ajax, apenas interessados em que o relógio avançasse, retardaram a devolução de uma bola a um apanha-bolas da equipa da casa, pese embora a tentativa, educada diga-se, do jovem em a recuperar.

O karma não demorou a sancionar a atitude dos jogadores do Ajax, já que o Groningen repôs a igualdade (2-2) ao minuto 90+9, para desespero dos Lanceiros, que à custa daquele golo acabaram ultrapassados pelo PSV na liderança da Liga neerlandesa.

Após o apito final, o apanha-bolas do Groningen “ofereceu” aos jogadores do Ajax a bola que tanto quiseram instantes antes. Uma atitude corajosa que gerou um momento, mais um, capaz de correr o mundo. E tudo aconteceu com um fair-play notável, de parte a parte, o que o torna ainda mais irresistível.

Veja o momento: