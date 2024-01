Antes da partida entre o Granada e o Cádiz, agendado para a tarde desta quarta-feira, a Liga espanhola promoveu um momento de sensibilização dos adeptos para lembrar a presença de crianças nas bancadas.

De microfone na mão, uma criança, equipa com as cores do Granada, disse: «Hoje somos um grupo de meninos e meninas cá e queremos desfrutar de um jogo cheio de emoção e desportivismo, livre de insultos, discriminação e ódio. Inspirem-nos com o vosso exemplo.»

Reveja o momento: