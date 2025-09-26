Para chegar às meias-finais da Libertadores, o São Paulo tinha de recuperar da desvantagem de dois golos que trazia da primeira mão da eliminatória com a Liga de Quito, mas, em pleno Morumbis, sofreu novo desaire diante dos equatorianos, desta feita por 1-0, despedindo-se da prova.

A Liga de Quito mostrou-se coesa na defesa da sua baliza e chegou ao golo em contra-ataque, por Jeison Medina, perto do intervalo.

Na segunda parte, o São Paulo teve dois golos anulados, por fora de jogo de Luciano e falta sobre o guarda-redes adversário, Gonzalo Valle, que fez um total de 11 defesas e foi, de longe, o melhor jogador em campo.

A equipa equatoriana é a adversária do Palmeiras nas meias-finais da Libertadores. Na restante semifinal defrontam-se Racing e Flamengo, que esta madrugada selou o apuramento no desempate por penáltis frente ao Estudiantes.

Na Argentina, e depois da vitória por 2-1 na primeira mão, o Flamengo viu o rival igualar a eliminatória no fecho da primeira parte, por Gastón Benedetti. Na segunda parte, o defesa argentino ainda celebrou o 2-0, mas o lance foi anulado por fora de jogo.

Foi necessário recorrer aos penáltis para se encontrar o vencedor da eliminatória, com o Flamengo a mostrar maior eficácia, vencendo por 4-2.

Já segue o canal de Whatsapp do Maisfutebol?