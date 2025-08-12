José Mourinho ficou incrédulo com a decisão do árbitro do jogo entre o Fenerbahçe e o Feyenoord, para a terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, ao anular um golo a Youssef En-Nesyri, aos 30 minutos, ainda com o resultado em 0-0.

Depois de ter visto as imagens, o treinador português começou a festejar no banco, dando o golo como certo, mas a equipa de arbitragem acabaria mesmo por anulá-lo, deixando o português estupefacto.

Uma repetição posterior acabaria por confirmar o fora de jogo, milimétrico, do avançado marroquino.

De recordar que o vencedor da eliminatória entre Fenerbahçe e Feyenoord vai defrontar o Benfica ou o Nice, no play-off de acesso à Liga dos Campeões. Águias e franceses jogam na noite desta terça-feira (20:00), num jogo que terá transmissão em direto na TVI e pode acompanhar, ao minuto, pelo Maisfutebol.