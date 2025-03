Sem surpresa, a Nova Zelândia venceu a fase de qualificação da Ocêania para o Mundial de futebol e prepara-se para participar no torneio pela terceira vez na história, a primeira desde 2010.

Na final do play-off, disputada em Auckland, os All White derrotaram a Nova Caledónia por 3-0, com golos de Michael Bouxall, Kosta Barbarouses e Elijah Just.

Ainda com o jogo empatado a zero, a estrela da Nova Zelândia, Chris Wood, deixou o jogo lesionado numa coxa, tornando-se numa dor de cabeça para Nuno Espírito Santo, no Nottingham Forest.

Depois de Espanha, em 1982, e África do Sul, em 2010, os neozelandeses regressam a um Campeonato do Mundo. Nos Estados Unidos da América, no próximo ano, procuram a primeira vitória em fases finais.