Pela quarta vez nos últimos cinco anos, o Palmeiras, orientado pelo português Abel Ferreira, garantiu um lugar nas meias-finais da Libertadores. O apuramento da equipa brasileira ficou garantido com o triunfo, por 3-1, frente ao River Plate, depois de já ter ganho em Buenos Aires, por 2-1, no jogo da primeira mão.

Os argentinos ainda assustaram quando, aos 8 minutos, Maximiliano Salas marcou, de cabeça, o primeiro golo da noite, servido pelo ex-FC Porto, Juan Quintero.

A reviravolta do Verdão começou a ganhar forma aos 51 minutos, quando Vitor Roque repôs a igualdade. Na compensação, e já depois de o ex-Sporting, Marcos Acuña, ter sido expulso, Flaco Lopez bisou, confirmando o apuramento do emblema de São Paulo para as meias-finais da Libertadores.

O adversário do Palmeiras na derradeira eliminatória que antecede a final da principal prova de clubes da América do Sul sairá do duelo entre São Paulo e Liga de Quito, que disputam a segunda mão dos quartos de final esta noite. Os equatorianos venceram o primeiro jogo por 2-0.

De recordar que também o Racing, da Argentina, está apurado para as meias-finais da Libertadores, aguardado pelo desfecho da eliminatória entre Flamengo e Estudiantes para saber com quem irá disputar uma vaga na final.

