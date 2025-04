Ruben Amorim viveu uma tarde de pesadelo em St. James Park, onde viu o Manchester United, com Diogo Dalot e Bruno Fernandes no onze inicial, ser goleado por um Newcastle (4-1) em ritmo acelerado para repetir a presença na Liga dos Campeões, na próxima temporada. O jogo fechou ao som de “olés” dos adeptos dos Magpies.

Na antevisão ao encontro, o treinador português disse estar a «tentar colocar as coisas de uma forma mais básica» para melhorar as dinâmicas da equipa, mas a única coisa elementar no jogo deste domingo foi o domínio do Newcastle, que banalizou os Red Devils.

Aos 24 minutos, Alexander Isak e Sandro Tonali desenharam um momento sublime, que o italiano transformou no 1-0 para os Magpies.

Em contra-ataque, o United ainda recuperou desta primeira desvantagem, por Garnacho, mas a segunda parte foi dura para a equipa de Manchester, que acabou “engolida” por um Newcastle de “outro” campeonato.

A abrir o segundo tempo, Harvey Barnes aproveitou a passividade geral da defensiva contrária para fazer o 2-1, ele que acabaria por bisar pouco depois, aproveitando a escorregadela de Mazraoui em zona perigosa.

Aos 77 minutos, o internacional brasileiro, Bruno Guimarães, apontou o 4-1, numa saída de bola desastrosa do guarda-redes do United, o turco Bayindir, que não fez esquecer o muito criticado Andre Onana, de fora deste jogo por opção de Amorim.

Nota ainda para a lesão muscular do neerlandês Zirkzee, a meio da segunda parte, tornando-se em mais uma dor de cabeça para o treinador do Manchester United, numa fase em que a equipa luta pela conquista da Liga Europa.

O triunfo na 32.ª jornada permite ao Newcastle chegar aos 56 pontos e isolar-se no quarto lugar da Premier League, tirando proveito do empate caseiro do Chelsea frente ao Ipswich. Já os Red Devils ocupam o 14.º posto, com 38 pontos.