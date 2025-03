Andrea Pirlo marcou um golo de levantar qualquer estádio no jogo que reuniu lendas do Tottenham e do AC Milan, este domingo, em Londres. O resultado favoreceu a equipa inglesa, que bateu os italianos por 6-2.

Robin Keane fez um hat-trick, tendo os restantes golos dos britânicos sido apontados por Jermain Defoe, Sandro e Michael Brown, que fechou as contas. Do lado Rossoneri, Cafú e Pirlo foram os marcadores.

Os grandes momentos do encontro foram os golos de Sandro, com um remate que não deu hipóteses ao mítico guarda-redes brasileiro Dida, e de Pirlo, de livre claro está, como tantas vezes o fez ao longo da carreira.

Recorde-se que Pirlo "pendurou as botas" em 2017, nos norte-americanos do New York City. Destacou-se em clubes como Juventus, AC Milan, Inter de Milão, Reggina e Brescia.

Já o brasileiro Sandro, de 36 anos, está a jogar no Harborough, em Inglaterra. Ao longo da carreira atuou em emblemas como o Internacional, do Brasil, o Queens Park Rangers, de Inglaterra, o Antalyaspor, da Turquia, o Genoa, de Itália, e o extinto B SAD, em Portugal.