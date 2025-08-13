Internacional
Há 14 min
VÍDEO: polícia de choque resolve confusão entre adeptos na Libertadores
Aconteceu na Colômbia, no fim do Atlético Nacional-São Paulo
RAS
Aconteceu na Colômbia, no fim do Atlético Nacional-São Paulo
RAS
O final do jogo entre o Atlético Nacional e o São Paulo, a contar para os oitavos de final da Libertadores, foi “quentinho” nas bancadas do Estádio Atanasio Girardot, na cidade colombiana de Medellín.
Separados apenas por um cordão de seguranças, os adeptos das duas equipas envolveram-se em picardias que chegaram a ameaçar consequências mais gravosas, valendo a intervenção célere das forças policiais para a resolução da situação.
Atlético Nacional e São Paulo, onde joga o internacional português Cédric Soares, empataram a zero na primeira mão dos oitavos de final da Libertadores.
A eliminatória ficará resolvida no dia 20 de agosto (1:30, hora continental portuguesa), no Estádio Morumbis, em São Paulo.
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS