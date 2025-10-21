VÍDEO: Ricardo Alves na estreia a vencer do Sepahan na Champions 2 da Ásia
Na principal prova asiática de clubes, Pedro Delgado foi totalista na derrota caseira dos chineses do Chengdu Rongcheng
O médio português Ricardo Alves esteve em bom plano na estreia a vencer do Sepahan no Grupo C da Liga dos Campeões 2 da Ásia. Os iranianos venceram, no Turquemenistão, o Ahal por 1-0, tendo o único golo do jogo surgido aos 82 minutos, apontado pelo recém-entrado Rezaei.
A série continua a ser liderada pelo Al Hussein, orientado pelo português Quim Machado, que soma seis pontos, mais três do que Sepahan e Ahal. Os jordanos folgaram na terceira jornada em virtude da desqualificação do Mohun Bagan.
No principal escalão da Champions asiática, nota para o desaire dos chineses do Chengdu Rongcheng, com Pedro Delgado a tempo inteiro, diante do Johor (2-0).
Ainda nesta terça-feira, o Al Ahli Dubai, de Paulo Sousa, recebe o Nasaf Qarshi (17h00) e o Al Hilal, de João Cancelo e Rúben Neves, defronta o Al Sadd (19h15).
