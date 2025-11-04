Sérgio Conceição pode ainda não ter conseguido atingir a regularidade que certamente procurará para o Al Ittihad (o recente 4-4 frente ao Al Khaleej para a Liga saudita é disso exemplo), mas na Champions da Ásia fazer melhor era difícil. São duas vitórias em dois jogos para a equipa de Riade sob o seu comando, a últimas delas na receção ao Al Sharjah, por 3-0, resultado fechado pelo português Roger Fernandes.

Sem o castigado Danilo Pereira, o Al Ittihad chegou cedo à vantagem, por intermédio do internacional neerlandês Steven Bergwijn, na sequência de um cruzamento de Al Shanqiti.

Os sauditas dominaram por completo a primeira parte, que fecharam com perto de 75 por cento de posse de bola e mais do dobro dos remates do Al Sharjah (7 contra 3), mas não conseguiram ampliar a vantagem até ao intervalo. O mais perto que estiveram foi aos 31 minutos, quando Diaby contornou o guarda-redes adversário, mas atirou às malhas laterais.

O início da segunda parte trouxe o remate mais perigoso do Al Sharjah até então, com Guilherme Biro a obrigar o guarda-redes do Al Ittihad, Predrag Rajkovic, a “voar” para lhe negar o 1-1 (53m).

Apesar da postura mais destemida do Al Sharjah, acabaria por ser o Al Ittihad a voltar a marcar, por Karim Benzema, que empurrou para a baliza deserta, assistido por Diaby, ao minuto 66.

Roger Fernandes, que começou a partida no banco de suplentes, entrou ao minuto 82 no Al Ittihad, bem a tempo de deixar a sua marca no marcador. Ao minuto 90+4, o internacional jovem português, assistido por Ahmed Al Ghamdi, empurrou para a baliza deserta, fazendo o 3-0 final.

O Al Ittihad, que iniciou a Champions da Ásia com duas derrotas, chega aos seis pontos no Grupo Oeste da fase regular. Os sauditas ocupam o sexto lugar na tabela, dentro da zona de apuramento para os oitavos de final, que é fechada, precisamente, pelo Al Sharjah, oitavo classificado com quatro pontos.