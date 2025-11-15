Aos 35 anos, Teemu Pukki cumpriu o último jogo ao serviço da seleção da Finlândia. Após a surpreendente derrota diante de Malta (1-0), na passada sexta-feira, o capitão despediu-se em lágrimas dos adeptos finlandeses que estavam presentes no Estádio Olímpico de Helsínquia.

O avançado deixa uma marca inegável na história do futebol finlandês. Pukki ajudou o país a marcar presença no primeiro Campeonato da Europa, em 2020, com dez golos na campanha de qualificação.

Ao serviço da Seleção, somou 133 internacionalizações e 42 golos, tornando-se no melhor marcador de sempre do país. A par disso, é também o segundo jogador com mais jogos pela Finlândia, atrás de Jari Litmanen, com 138 jogos.

Teemu Pukki representa o HJK Helsínquia, que joga na primeira divisão do campeonato finlandês.