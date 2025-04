Vítor Pereira fê-lo de novo. Depois do triunfo frente ao Tottenham (4-2), o quarto consecutivo do Wolverhampton na Premier League, sequência que o clube não conseguia no principal escalão do futebol inglês desde 1972, o treinador português foi até a um bar local festejar com os adeptos, tal como o havia feito há uma semana, após a vitória frente ao Ipswich (2-1).

«Trabalho é trabalho, mas depois temos de celebrar juntos. Preciso de sentir a energia daquelas pessoas e sentir-me parte da família», referiu Vítor Pereira, à BBC, no final da partida com o Tottenham, na qual ficou praticamente selada a permanência dos Wolves na Liga inglesa.

Em março, durante uma conferência de imprensa, o técnico português admitiu que, no final dos jogos, gosta de ir a um bar «beber duas ou três cervejas com os adeptos». A frase inspirou o lema «first the points, then the pints» (primeiro os pontos, depois as cervejas), que se tornou viral no universo da equipa inglesa.

Com golos de Rayan Ait-Nouri, Jorgen Strand Larsen e Matheus Cunha, para lá de um autogolo apontado por Djed Spence, o Wolverhampton levou de vencida os Spurs por 4-2, na 32.ª jornada, e completou uma série de cinco jogos sem perder na Premier League, tendo ganho os últimos quatro. No final, os adeptos cantaram o nome de Vítor Pereira, no Molineux.

Com 18 pontos ainda em disputa, os Wolves têm 14 de avanço para a “linha de água”, pelo que a permanência na Liga inglesa tornou-se num mero formalismo. Na próxima jornada, Vítor Pereira terá como adversário o Manchester United, de Ruben Amorim.