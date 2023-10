É uma marca que merece ser destacada – e a Federação Portuguesa de Futebol assim o fez: publicou no site oficial a memória da última derrota de Portugal num jogo oficial.

Foi a 1 de outubro de 2016, no Mundial da Colômbia, na partida para atribuição dos terceiro e quarto lugares. Portugal perdeu com o Irão no desempate por penáltis (3-4).

Ou seja, já passaram sete anos sem que a seleção portuguesa de Futsal perdesse uma partida oficial.

A FPF recorda que, dessa altura, restam quatro jogadores nos que agora são chamados à seleção: João Matos, Bruno Coelho, André Coelho e Tiago Brito.

Isso, claro, para além do selecionador nacional, que continua a ser Jorge Braz.

Nestes sete anos, Portugal disputou 41 jogos oficiais, no quais somou 37 vitórias (duas em desempate por penáltis) e 4 empates.

Vitórias que permitiram conquistar títulos. Desde 2016, Portugal venceu dois Campeonatos da Europa (2018 e 2022) um Campeonato do Mundo (2021) e ainda a Finalíssima Intercontinental em 2022.