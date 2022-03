O Sindicato Internacional de Futebolistas Profissionais (FIFPro) revelou-se preocupado com as suspeitas de abusos sexuais nos últimos 20 anos no futebol do Gabão, isto depois de ter identificado várias vítimas numa investigação que levou a cabo.

«Múltiplas testemunhas falaram de uma série de abusadores em altos cargos, profundamente enraizados nas estruturas de futebol do Gabão”, aos quais “foi permitido continuarem a gozar da sua posição dominante, apesar das queixas, em público e em privado, no seio da Federação Gabonesa de Futebol (Fegafoot)», lê-se, em comunicado.

Refira-se que em 2021 foi aberto um processo de averiguação à Fegafoot por causa de relatos de supostos abusos sexuais por parte de um antigo treinador da seleção de sub-17, o qual foi suspenso. A FIFA, de resto, iniciou igualmente uma investigação sobre o assunto.

O FIFPro denunciou ainda gestão danosa da Fegafoot com os fundos da FIFA para o combate à covid-19, assim como incumprimentos com a seleção feminina, além da tentativa de impedir que o sindicato de futebolistas gabonês mantenha a sua atividade junto dos atletas.