Atualmente sem clube desde que deixou no início do mês passado o comando técnico dos argentinos do Vélez Sarsfield, Gabriel Heinze está a tornar-se viral no país das pampas.

Tudo porque foi tornada pública uma conversa que o antigo internacional argentino e jogador do Sporting em 1998/99 manteve com um grupo de jovens futebolistas desolados da formação de uma equipa chamada Chacarita Juniors, que tinha acabado de ser derrotada pelo Vélez no local onde funciona o centro de treinos da equipa de Buenos Aires.

No final desse jogo, Heinze, que ainda era treinador do Vélez, desceu até ao relvado e o que se vê é uma lição de caráter e um exemplo de como deve ser vivido o futebol nestas idades: pelos mais jovens e por quem os lidera.

«Não chores. Sabes quanta finais em perdi? Muitas! E também ganhei. Os jogos ganham-se e perdem-se. No futebol há sempre desforras. Temos de seguir em frente. Chora quando fores mais velho, agora não. Agora tens de divertir-te e de ser um bom companheiro. Não é importante ganhar ou perder», começou por dizer.

Logo a seguir, Gabriel Heinze chamou um outro miúdo e questionou-o sobre as razões que tinham levado o árbitro a expulsá-lo. «Foi porque eu insultei-o.» Depois de este ter assumido que agiu mal, o ex-jogador, que teve uma carreira riquíssima que o levou a clubes como PSG, Manchester United ou Real Madrid, interpelou depois outro rapaz, que se queixou de terem perdido por causa do árbitro.

«Achas que o árbitro fez de propósito?»

«Sim. Ele apitou tudo mal.»

«Ele é uma pessoa igual a ti. Fazes sempre as coisas bem? Nunca te enganaste?... E se o árbitro também se enganar?... Ele pode enganar-se. Tu também já te enganaste a fazer um passe, não?»

Logo a seguir, Heinze voltou a falar com o jogador expulso e aconselhou-o a descarregar as frustrações no balneário numa garrafa de água, por exemplo, mas nunca no árbitro. «Provavelmente, agora não vais poder jogar o próximo jogo. Vai pedir-lhe desculpa, pode ser que ele te perdoe o vermelho.»

Veja o vídeo fantástico: