Gabriel Magalhães, jogador brasileiro do Arsenal, lesionou-se no particular entre o Brasil e o Senegal (2-0), e será baixa nas próximas quatro semanas.

O defesa central saiu com queixas na zona da coxa, aos 64 minutos, na vitória em Inglaterra, no Emirates Stadium, estádio onde costuma jogar pelo Arsenal.

Face a estas novidades, o internacional brasileiro deverá ficar afastado dos relvados nos jogos do Arsenal frente ao Tottenham, Bayern Munique, Chelsea e Brentford.

Esta temporada, ao lado de William Saliba, Gabriel tem sido peça-chave na equipa de Mikel Arteta e já leva 17 jogos, dois golos e três assistências pelos Gunners.

