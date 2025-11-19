Internacional
Arsenal: Gabriel Magalhães lesiona-se e é ausência nas próximas quatro semanas
Defesa central saiu com queixas no Brasil-Senegal
Gabriel Magalhães, jogador brasileiro do Arsenal, lesionou-se no particular entre o Brasil e o Senegal (2-0), e será baixa nas próximas quatro semanas.
O defesa central saiu com queixas na zona da coxa, aos 64 minutos, na vitória em Inglaterra, no Emirates Stadium, estádio onde costuma jogar pelo Arsenal.
Face a estas novidades, o internacional brasileiro deverá ficar afastado dos relvados nos jogos do Arsenal frente ao Tottenham, Bayern Munique, Chelsea e Brentford.
Esta temporada, ao lado de William Saliba, Gabriel tem sido peça-chave na equipa de Mikel Arteta e já leva 17 jogos, dois golos e três assistências pelos Gunners.
