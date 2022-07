O Palmeiras informou esta quarta-feira que Gabriel Veron foi multado, na sequência dos vídeos que circularam nas redes sociais, que mostram o jogador a divertir-se na última madrugada com amigos e a beber álcool durante uma festa em São Paulo.

O momento em que um homem serve cachaça ao avançado do Verdão foi mesmo partilhado no Instagram por quem estava presente no local.

«Assim que se apresentou nesta quarta-feira na Academia de Futebol, o atleta Gabriel Veron foi encaminhado ao Departamento de Futebol e confirmou a veracidade dos vídeos que circulam nas redes sociais», começou por informar o clube brasileiro.

Após uma reunião com dirigentes e capitães de equipa, Veron, de 19 anos, «assumiu a responsabilidade e desculpou-se pela atitude», aceitando as punições «de ordem financeira», com o aval da equipa técnica, liderada pelo português Abel Ferreira.

Veron é um dos jovens da formação do Palmeiras que integra o plantel principal e tinha regressado em pleno aos treinos na segunda-feira, depois de se ter lesionado na sequência de um acidente doméstico.

O vídeo de Gabriel Veron a beber durante uma festa: