Ederson Moraes, do Manchester City, foi eleito o melhor guarda-redes do ano na Gala The Best, depois de ter ficado de fora do onze ideal.

O antigo guarda-redes do Benfica bateu a concorrência de Courtois, do Real Madrid, e de Bono, do Al Hilal.

De recordar que, em 2023, Ederson conquistou a Premier League, a Taça de Inglaterra, a Liga dos Campeões, a Supertaça europeia e o Mundial de clubes.