Lionel Messi vai ser a grande ausência da Gala The Best, que se realiza esta segunda-feira, em Londres.

De acordo com a Direc TV Sports e o Olé, da Argentina, o avançado ficou a treinar com a equipa do Inter Miami, que realiza o primeiro jogo particular da pré-temporada na sexta-feira, em El Salvador.

O campeão mundial em 2022 é um dos três finalistas para o prémio de melhor jogador do mundo. Haaland, que é o grande favorito, e Mbappé são os restantes candidatos a levar para casa o galardão.