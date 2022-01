A FIFA distingue nesta segunda-feira o melhor do futebol no ano que terminou na gala The Best 2021.

Robert Lewandowski, Mohamed Salah e Lionel Messi concorrem ao galardão principal: o de melhor futebolista masculino do ano, mas há mais prémios a serem atribuídos.

Cristiano Ronaldo, Rúben Dias e Bruno Fernandes, por exemplo, estão entre os 23 jogadores nomeados para figurarem no onze mundial de 2021 eleito pela FIFA e pelo Sindicato Internacional de Futebolistas Profissionais (FIFPro).

Acompanhe os prémios de The Best a partir das 18h00 na CRONOLOGIA DO MAISFUTEBOL.

OS THE BEST E OS RESTANTES PRÉMIOS QUE SERÃO ATRIBUÍDOS:

- The Best para melhor jogadora do mundo

- The Best para melhor jogador do mundo

- The Best para melhor treinadora do mundo

- The Best para melhor treinador do mundo

- The Best para melhor guarda-redes no feminino

- The Best para melhor guarda-redes no masculino

- FIFPRO melhor 11 feminino

- FIFPRO melhor 11 masculino

- Prémio de Fair-Play da FIFA

- Prémio Puskás (para o melhor golo do ano 2021)

- Prémio FIFA Fan (adeptos)