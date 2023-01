Depois da vitória por 3-0 no dérbi de Istambul, o Galatasaray goleou na receção ao Hatayspor (4-0), mantendo-se no topo do campeonato turco, com 42 pontos, mais sete do que o Fenerbahçe, de Jorge Jesus, que é segundo classificado e tem menos um jogo.

A principal figura do jogo foi o espanhol Juan Mata, que bisou com dois golos já em tempo de compensação da primeira parte (45+4m e 45+6m). Kerem Akturkoglu e Gomis, aos nove e 77 minutos, também deixaram o nome na ficha de marcadores.

Sérgio Oliveira foi titular no Galatasaray e Rúben Ribeiro também começou de início no lado dos visitantes. Já Haris Seferovic, cedido pelo Benfica aos anfitriões, não saiu do banco.

No outro jogo do dia, o Kayserispor venceu na receção ao Sivasspor, por 4-1.

Carlos Mané e Miguel Cardoso foram titulares nos visitados e Mané assistiu mesmo para o primeiro golo, de Hosseini, aos 23 minutos. Kemen (31m e 69m) e Sazdagi (41m) fizeram os outros tentos, enquanto Yalcin (52m) anotou o golo dos visitantes.