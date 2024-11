Uma relação tão apaixonada quanto conflituosa. É assim que pode ser descrita a relação entre Mauro Icardi e Wanda Nara, que têm sido protagonistas de muitas notícias após a separação, com vídeos e muita 'roupa suja' lavada nas redes sociais.

Okan Buruk, diretor-geral do Galatasaray (clube onde joga Mauro Icardi), falou sobre as dificuldades que o atacante argentino passou nos últimos meses, condicionados pela lesão no joelho e pela separação de Wanda Nara.

«Respeito tudo. O seu casamento, a sua esposa, mas se Icardi não tivesse tido problemas com a esposa, agora seria completamente diferente. Talvez tivesse sido o avançado titular da seleção nacional. Icardi perdeu, provavelmente, muitas coisas na vida por esse motivo», disse Buruk à TRT turca.

«Ele é um homem de família muito bom. Ama a sua família, ama os filhos. A vida é a família. O futebol não pode ofuscar, nem mesmo uma partida. Mas dificulta as atuações em campo», defende Okan Buruk.