O Besiktas conquistou este sábado o campeonato turco pela 16ª vez. O gigante de Istambul acabou a liga com os mesmos pontos do rival Galatasaray, mas com vantagem na diferença de golos: 45 para 44.



O triunfo em casa do Goztepe por 2-1 (golos de Vida e Ghezzal para o Besiktas) garantiu o título do Besiktas, de nada valendo assim o 3-1 aplicado pelo Gala ao Yeni Malatyaspor.

Também este sábado, o português Ricardo Sá Pinto despediu-se do comando técnico do Gaziantepspor. E com uma vitória por 1-0 na casa do Hatayspor, que teve Rúben Ribeiro na equipa titular.

A formação de Gaziantep acabou a liga turca no nono lugar.

VÍDEO: a festa em Istambul