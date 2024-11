As capas dos jornais ingleses dão destaque ao triunfo 'gordo' do Sporting sobre o Manchester City, em Alvalade, por 4-1. Ruben Amorim - que está de malas feitas para o Manchester United - e Viktor Gyökeres são os protagonistas.

«Os fãs do United já sonham depois de o Sporting de Amorim rasgar o City em pedaços», já se escrevia em Inglaterra na noite de terça-feira, poucos minutos depois do jogo ter acabado e as primeiras crónicas terem sido publicadas.

As capas dos jornais desportivos ingleses fazem jus ao acontecimento - o Star Sport diz que Ruben Amorim «deu aos adeptos do Manchester United a sua melhor noite da temporada», mesmo antes de ter assumido as rédeas do clube.

O Express Sport escreve nas 'gordas' «Ruben is the Victor» - «Ruben é o vencedor», em inglês -, num trocadilho com o nome de Victor Gyökeres. O periódico afirma que Amorim levou a melhor sobre Guardiola.

Já o Telegraph fala na «descolagem» de Ruben Amorim, com uma fotografia do treinador do ar, levantado pelos jogadores, após o jogo. Até já há quem diga que ele pode ser mesmo o «novo Sir Alex».

Mas há 'más notícias' para os sportinguistas. O hat-trick de Victor Gyökeres chamou a atenção da imprensa inglesa que diz, com todas as letras, que Amorim «precisa de contratar este 'tipo'», segundo o Sun Sport.

