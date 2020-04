Gareth Bale e a esposa doaram 500 mil libras a uma instituição de caridade pertencente ao Conselho de Saúde da Universidade de Cardiff e Vale.

O dinheiro, cerca de 570 mil euros, será canalizado para o combate à Covid-19.

«Eles quiseram dar algo de voltar ao serviço de saúde local deles, uma vez que Gareth nasceu na maternidade do Hospital da Universidade de Gales, que dizem já ter prestado muitos serviços não só a eles, como à família e a amigos», justificou a instituição através de um comunicado no qual agradece ao jogador do Real Madrid, que aproveitou também para gravar um vídeo no qual menciona precisamente os cuidados de saúde que lhe foram prestados no passado.