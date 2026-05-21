Surreal. O Gana e a Argélia empataram em pontos, golos marcados, golos sofridos e confronto direto. Empataram em todas as estatísticas. Ora, a decisão de quem passava aos quartos de final da CAN Sub-17 foi tomada por... sorteio.

Na última jornada do grupo, o Gana venceu a África do Sul por 3-1, enquanto a Argélia ganhou ao Senegal por 2-1, ocupando, respetivamente, o segundo e terceiro lugar do grupo com um empate em todas as estatísticas. As seleções terminaram com quarto pontos, cinco golos marcados, quatro golos sofridos e empataram a dois golos no confronto direto.

Sem forma de decidir quem passava à próxima fase, a Confederação Africana de Futebol (CAF) realizou um sorteio, que está previsto nos regulamentos para solucionar casos destes, para decidir qual das equipas passava aos «quartos». Ora, o resultado ditou o apuramento da Argélia, enviando o Gana para o play-off, que tentará garantir o acesso ao Mundial.

Ao lado da Argélia, Marrocos, Egito, Costa do Marfim, Tanzânia, Mali, Senegal e Camarões qualificaram-se para os quartos de final, garantindo a presença no Campeonato do Mundo.

No play-off de acesso ao Mundial, Moçambique jogará frente à Etiópia, enquanto o Gana frente ao Uganda.