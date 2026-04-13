Gana: jogador assassinado durante assalto ao autocarro da equipa
Dominic Frimpong, do Berekum Chelsea, tinha apenas 20 anos
Dominic Frimpong, do Berekum Chelsea, tinha apenas 20 anos
Dominic Frimpong, extremo do Berekum Chelsea, foi assassinado durante um assalto à mão armada ao autocarro da equipa, após um jogo da primeira divisão do Gana, no domingo.
O episódio aconteceu no caminho de regresso a casa, depois do jogo contra o Samartex.
«No caminho de regresso a Berekum, vindo de Samreboi, o nosso autocarro foi atacado por um grupo de assaltantes armados que bloquearam a estrada para impedir a nossa passagem», lê-se no comunicado do Berekum Chelsea.
«Homens mascarados e com armas começaram a disparar contra o nosso autocarro enquanto o motorista tentava fazer marcha-atrás. Os jogadores e a equipa fugiram para arbustos próximos para se abrigarem.»
Mais tarde, a Federação de Futebol do Gana (GFA) informou que Frimpong, de 20 anos, não resistiu. «Este trágico incidente não é apenas uma grande perda para o Berekum Chelsea, mas também para o futebol ganês como um todo. O Dominic era um jovem talento promissor, cuja dedicação e paixão pelo jogo incorporavam o espírito da nossa liga.»
A federação ganesa, entretanto, já garantiu que vai aplicar medidas para reforçar a segurança dos clubes.