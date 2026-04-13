Dominic Frimpong, extremo do Berekum Chelsea, foi assassinado durante um assalto à mão armada ao autocarro da equipa, após um jogo da primeira divisão do Gana, no domingo.

O episódio aconteceu no caminho de regresso a casa, depois do jogo contra o Samartex.

«No caminho de regresso a Berekum, vindo de Samreboi, o nosso autocarro foi atacado por um grupo de assaltantes armados que bloquearam a estrada para impedir a nossa passagem», lê-se no comunicado do Berekum Chelsea.

«Homens mascarados e com armas começaram a disparar contra o nosso autocarro enquanto o motorista tentava fazer marcha-atrás. Os jogadores e a equipa fugiram para arbustos próximos para se abrigarem.»

Mais tarde, a Federação de Futebol do Gana (GFA) informou que Frimpong, de 20 anos, não resistiu. «Este trágico incidente não é apenas uma grande perda para o Berekum Chelsea, mas também para o futebol ganês como um todo. O Dominic era um jovem talento promissor, cuja dedicação e paixão pelo jogo incorporavam o espírito da nossa liga.»

A federação ganesa, entretanto, já garantiu que vai aplicar medidas para reforçar a segurança dos clubes.